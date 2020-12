"L'abbiamo ripetuto 20 volte, parla in spagnolo". Caso Suarez, la conversazione tra i docenti

vedi letture

Arrivano nuove intercettazioni dall’inchiesta condotta dalla Procura di Perugia sull’esame farsa sostenuto a settembre da Luis Suarez. Oltre alle conversazioni tra l’attaccante uruguaiano e uno dei suoi due esaminatori, dalle carte degli inquirenti emerge, in questo caso attraverso le pagine di gazzetta.it, una conversazione tra i due docenti, Lorenzo Rocca e Stefania Spina, che confermerebbe come il test fosse completamente concordato.

Spina:: “Del testo su cui lui ha lavorato, gliel’ho mandato tutto in cinque parti con la descrizione domande. L’avremmo ripetuto forse venti volte lui ovviamente parla in spagnolo, eh, tu l’hai visto, però. Mi raccomando Lorè non uscì da quelle immagini da quelle cose che già”.

Rocca: “No, no, tranquilla”.

Intercettato anche l’esame. Sempre dalle pagine web della rosea, si apprende come sarebbe stata intercettata anche la sessione di esame, che avrebbe seguito alla perfezione il copione concordato in precedenza. E con tempistiche rapidissime rispetto a quelle ordinarie: un spiegata dell’Università per stranieri di Perugia, infatti, avrebbe spiegato ai pm come di solito sarebbe servito più tempo di quanto è stato necessario a Suarez sia per iscriversi alla sessione che per ottenere il certificato.