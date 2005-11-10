Ufficiale
Dopo l'addio al Pisa Marius Marin riparte dagli Emirati Arabi: è dell'Al-Nasr
TUTTOmercatoWEB
Dopo l'addio al Pisa, ufficializzato ieri al termine del suo contratto, Marius Marin riparte dagli Emirati Arabi Uniti. L'ex centrocampista nerazzurro e del Sassuolo ha infatti firmato un contratto per due stagioni con il club emiratino dell'Al-Nasr. "Al-Nasr Football Club ha concordato la firma su un contratto fino al 2028 - per due stagioni - con il giocatore rumeno Marius Marin", si legge in un comunicato del club.
Altre notizie Serie A
Nuno Tavares ci ripensa, ora può lasciare la Lazio: il terzino pronto a valutare l'offerta del Porto