L'Atalanta pareggia all'82' a San Siro: segna Krstovic, è 1-1 contro l'Inter. Quante polemiche
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L'Atalanta pareggia contro l'Inter all'82' con Nikola Krstovic. Dumfries cade dopo una spinta di Sulemana, ma l'arbitro decide di non fischiare fallo e così il montenegrino deposita in rete la sfera dopo la respinta di Sommer sul tiro dello stesso Sulemana. È 1-1 a San Siro.
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