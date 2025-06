L'Inter apre alla cessione, Sebastiano Esposito è più di un'idea per la Fiorentina

Sebastiano Esposito è molto più di un'idea per la Fiorentina e non dipende da cosa succederà a Moise Kean. Non c'è alcuna fretta di lavorarci, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà c'è. L'Empoli lo avrebbe riscattato, o quantomeno avrebbe seriamente pensato di farlo, ma la retrocessione in Serie B ha cambiato i piani del club. L'Inter ha aperto alla cessione, anche perché il contratto dell'attaccante scadrà nel 2026: serve trovare un'intesa, con la valutazione che oscilla tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Chi potrebbe lasciare la Toscana e l'Italia invece è Lucas Beltran, sempre nel mirino del River Plate. Le proposte che sono pervenute alla società di Rocco Commisso non l'hanno convinta, soprattutto perché i Millonarios hanno provato ad acquistarlo in prestito, formula che non soddisfa i viola. Il calciatore ha manifestato quello che sarebbe il suo desiderio, ovvero restare a Firenze, ma una sua partenza non stupirebbe.

Arrivato per sostituire Dusan Vlahovic, non è mai esploso definitivamente. La trattativa con gli argentini non fu semplice, la Roma provò a inserirsi, ma alla fine a spuntarla fu proprio la Fiorentina, che in quel momento aveva la sensazione di essersi assicurata un crack del futuro. Per ora però le aspettative non sono state rispettate.