Fiorentina forte su Sebastiano Esposito per l'attacco: dopo il Mondiale incontro fra le parti

vedi letture

Prosegue senza sosta il mercato della Fiorentina. In attesa di ufficializzare l'ingaggio di Stefano Pioli, la formazione viola è alla ricerca di nuovi innesti in vista della prossima stagione. Dopo la conquista in extremis della qualificazione alla prossima Conference League, il presidente Rocco Commisso è intenzionato ad allestire un organico di valore che possa permettere al club di alzare l'asticella delle ambizione e puntare all'Europa che conta. Sono diversi i nomi che sono finiti sul taccuino, ultimo della lista Viti.

Sempre dalla formazione azzurra un'idea per il centrocampo porterebbe a Tino Anjorin anche se la trattativa potrebbe subire dei rallentamenti a causa della percentuale del 50% sulla rivendita che detiene il Chelsea. Motivo per cui mezzo al campo in pole resterebbe Samuele Ricci con sondaggi effettuati anche per Valentin Atangana del Reims e Richard Rios del Palmeiras. In quest'ultimo caso però il prezzo è di 30 milioni con una vasta concorrenza.

E per il reparto offensivo invece si tenta il colpo dall'Inter. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina sarebbe forte su Sebastiano Esposito, anche lui in forza all'Empoli nell'ultima stagione. Il giocatore piace molto a Pradé e dopo il Mondiale per Club potrebbe anche esserci un contatto fra le parti.