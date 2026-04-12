L'Inter l'ha ribaltata: stacco imperioso di Dumfries e Como rovesciato 3-2
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Sta succedendo di tutto in questo Como-Inter. Su un calcio di punizione al millimetro di Calhanoglu su punizione Dumfries ha letteralmente scavalcato Van der Brempt: uno stacco imperioso che ha infilato Butez e segnato il 3-2 al 59'. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare lo svantaggio del Sinigaglia.
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