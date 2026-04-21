L'Inter sbaglia, Como senza pietà: Da Cunha buca Martinez, è 2-0 a San Siro

Errore dell'Inter, il Como non perdona. Zielinski sbaglia totalmente in costruzione e Nico Paz recupera, servendo subito nello spazio Da Cunha: tempo di presentarsi in area e aprire il piattone di mancino, Josep Martinez viene purgato 2-0. E i nerazzurri sono sotto due reti a San Siro al 48'.

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