La Juve è 4ª, Bremer: "Champions? Dipende da noi. Speriamo gli altri sbaglino qualcosa"
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Gleison Bremer ai microfoni di Sky commenta il successo della Juventus a Udine: "Le partite in trasferta sono sempre difficili, specie contro una squadra fisica e strutturata come l'Udinese. Era una partita da vincere assolutamente e l'abbiamo fatto. L'importante era prendere i tre punti. Ora dipende da noi, dobbiamo pensare a vincere le partite e sperare che gli altri ne sbaglino qualcuna".
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