La Juve pensa a Boniface se Vlahovic va via. Ecco perché il serbo difficilmente rinnoverà

Dopo esser stato protagonista del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli, Cristiano Giuntoli pensa a un altro centravanti nigeriano da portare in Italia. Questa volta alla Juventus: nel mirino del nuovo dirigente bianconero c'è Victor Boniface, attaccante classe 2000 nato a Lagos che in questa stagione è già a quota 14 gol realizzati con la maglia del Bayer Leverkusen tra Bundesliga e Coppe.

Boniface dopo aver trascinato l'Union Saint-Gilloise nella scorsa stagione sta ora facendo la differenza anche in Germania e Giuntoli - si legge - stravede per lui. Ma la sua valutazione di mercato è tutt'altro che aspetto secondario: servono 40 milioni di euro ed ecco perché l'assalto è possibile solo in caso di cessione del serbo.

Proprio di Dusan Vlahovic si parla di settimane in chiave rinnovo, ma per la rosea difficilmente si arriverà a dama perché l'ex Fiorentina ha un contratto fino al 2026 con ingaggio a salire: nell'ultima stagione dovrebbe arrivare a guadagnare una cifra intorno ai 12 milioni di euro e difficilmente ci rinuncerà. Dal canto suo, la Juventus ha invece iniziato questa trattativa per provare a spalmare l'attuale ingaggio.

Al momento, insomma, le parti sono distanti e a fine stagione, proprio come accaduto la scorsa estate, Vlahovic tornerà sul mercato. La Juve proverà a cederlo per poi sostituirlo con un 9 all'altezza, con Boniface in cima alla lista.