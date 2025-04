TMW La Juventus scatta per Ndoye. Contatti confermati, possibili contropartite

La Juventus nei giorni scorsi ha avuto contatti per approfondire la situazione di Dan Ndoye. Lo svizzero è il primo obiettivo per la fascia per la prossima stagione, anche perché capace di giocare sia da quinto di centrocampo - come fa con la nazionale - sia da ala, rendendolo duttile e per questo molto interessante per un eventuale trasferimento. Certo, poi bisognerà capire chi fra Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz possa fargli posto, almeno dal punto di vista della rosa e non tanto in campo, visto che rappresentano entrambi due prossime plusvalenze.

Ndoye costa circa 30 milioni di euro più bonus. Una cifra che potrebbe essere lievemente limabile verso il basso, oppure abbattuta con le possibili contropartite, come fatto per Douglas Luiz nella scorsa estate. Lì c'erano stati Iling Jr e Barrenechea come contropartita, mentre per il Bologna sono diversi i profili che potrebbero essere interessanti. Da Mbangula a Rouhi, passando per Adzic o Savona.

Si tratterebbe di una plusvalenza piena per la Juventus e, di fatto, un modo per abbassarne la valutazione e l'impatto sui conti. Per Ndoye c'era stato un sondaggio del Napoli nello scorso gennaio, così come i bianconeri avevano provato a capire la situazione in estate, salvo poi virare su altri profili.