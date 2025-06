Attento Napoli, non sei da solo: anche il Borussia Dortmund segue Ndoye del Bologna

Il Napoli non molla il suo pressing con il Bologna per arrivare all'esterno della nazionale svizzera Dan Ndoye. Gli azzurri però dovranno stare attenti, perché non sono da soli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sulle tracce di Ndoye si sta muovendo anche il Borussia Dortmund, che tra l'altro ci ha anche giocato contro nell'ultima edizione della Champions League, nel match in cui il Bologna ha conquistato l'unica vittoria nel suo cammino nel maxi-girone europeo.

Intanto però il Napoli si muove anche su altri profili volti a rinforzare l'esterno d'attacco e ha messo nel mirino Noa Lang. L'affare tra gli azzurri e il PSV Eindhoven per il calciatore classe 99 si sta definendo sulla base di 25 milioni di euro più bonus per il cartellino. Per Noa Lang pronto un contratto da 2.5 milioni a stagione fino al 2030.

Sempre in ambito Napoli, è a un passo la firma di Meret sul rinnovo. La scorsa settimana le parti hanno raggiunto un accordo per il prolungamento dell'accordo in scadenza a fine mese e, adesso, è attesa solo la firma sul nuovo accordo che sarà di durata biennale. Al Napoli dal 2018, Meret è stato grande protagonista dei due Scudetti conquistati dalla società del presidente De Laurentiis nelle ultime tre stagioni e si è guadagnato sul campo la possibilità di continuare a difendere i pali della porta partenopea.