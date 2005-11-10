La Lazio sposa la linea verde: se parte Gila, può arrivare un difensore del Galatasaray
La Lazio continua a guardare al futuro e prepara un mercato sempre più orientato verso profili giovani e di prospettiva. La strategia biancoceleste, già intrapresa nelle ultime sessioni, dovrebbe proseguire anche in estate, con l'obiettivo di costruire una rosa sostenibile ma ricca di talento.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ultimo nome finito nel radar della società capitolina è quello di Arda Unyay, difensore centrale di proprietà del Galatasaray. Il classe 2007, alto 187 centimetri e destro naturale, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio turco. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 12 presenze tra i professionisti, iniziando a ritagliarsi spazio in prima squadra.
L'operazione rientrerebbe perfettamente nei parametri del club. Il Galatasaray valuta infatti il giocatore circa 6 milioni di euro, una cifra ritenuta accessibile dalla Lazio. L'idea sarebbe quella di replicare un percorso di crescita simile a quello immaginato per Provstgaard: inserimento graduale, apprendistato alle spalle dei titolari e sviluppo senza pressioni eccessive.
Unyay viene considerato anche come un possibile erede di Mario Gila, destinato a restare uno dei nomi più caldi sul mercato tra questa estate e la scadenza del contratto prevista nel 2027. Il turco, tuttavia, non è l'unico profilo monitorato: nella lista dei dirigenti biancocelesti continua a figurare anche Sergi Dominguez, difensore della Dinamo Zagabria. La linea verde, insomma, resta una priorità per il futuro della Lazio.