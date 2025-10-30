La Nord contesta, il Genoa affonda: col Sassuolo diventa un crocevia. Anche per Vieira?

Il pubblico genoano ha perso la pazienza. A cinque minuti dal 90', dopo aver sostenuto la squadra (inframezzata da esortazioni a tirare fuori gli attributi per una prestazione davvero deludente), dalla Gradinata Nord hanno iniziato a piovere fumogeni verso l'area di rigore difesa in quel momento da Leali. Contestazione in casa Genoa per un ultimo posto che brucia e per una sconfitta arrivata contro la Cremonese senza combattere e senza reagire alla rete iniziale di Bonazzoli. Una partita che ha lasciato molto amaro in bocca in chi ha riempito i gradoni del "Ferraris" per una serata da dimenticare.

Reggio Emilia crocevia?

"C'avete rotto il c...", "Tirate fuori i c...", "Vi romperemo il c..." sono alcuni degli slogan che il cuore pulsante del tifo rossoblù ha rivolto ad una squadra incapace di controbattere una ben organizzata squadra allenata da Davide Nicola che ha legittimato il risultato. All'orizzonte ora c'è la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo che può rappresentare un vero e proprio crocevia della stagione forse anche per il tecnico Patrick Vieira che ieri ha schierato la decima formazione diversa in undici partite fra campionato e Coppa Italia.

Le parole di Sucu, Ottolini e Vieira

La fiducia di Sucu è arrivata all'anti-vigilia della partita con il presidente del Grifone che ha speso belle parole nei confronti del francese e prima della gara lo stesso direttore sportivo Marco Ottolini aveva dichiarato: "Piena fiducia in Vieira? Non c'è alcun dubbio, il presidente Sucu ha parlato molto chiaramente. Non c'è altro da aggiungere". E lo stesso allenatore in conferenza stampa al termine del match: "Se sento la fiducia? Questa domanda per me non ha senso. La mia preoccupazione per me è provare di vincere la partita. Oggi è un momento difficile per tutti noi e dobbiamo accettare le critiche che possiamo avere. Per il resto, vediamo. Ma rispondere subito a questa domanda non fa parte della personalità".