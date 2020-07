La Roma cala il tris: Dzeko conquista il rigore, Diawara lo realizza

Calcio di rigore per la Roma conquistato da Dzeko che va via a Djidji con il difensore granata che poi lo sgambetta nettamente in area di rigore. Dal dischetto va Diawara che angola quanto basta per evitare l'intervento di Ujkani, bravo a intuire, e segnare il 3-1 per la Roma.