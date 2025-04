La Roma ci prova, ma il Genoa vuole ripartire da Vieira: è il punto di partenza per il 2025-26

Il Genoa vuole ripartire da mister Patrick Vieira nel 2025-2026. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Secolo XIX, secondo il quale l'allenatore francese nei piani del club genovese rappresenta il punto di partenza assoluto per la prossima stagione. Capace di conquistare 28 punti in 19 partite, Vieira ha cambiato del resto in modo drastico e tempestivo il campionato del Grifone, iniziato senza né gioco né punti.

Il contratto di Vieira

L’accordo sottoscritto a novembre - scrive il quotidiano - prevede un biennale con opzione per il terzo anno. L’intesa con Vieira c’è, il rapporto con il presidente Sucu, l’ad Blazquez e il ds Ottolini è solido. E l’idea è quella di ripartire proprio da lui nonostante i sondaggi delle big, a partire dalla Roma per il dopo-Ranieri. Sky Sport nelle scorse ore ha svelato però un dettaglio da tenere in seria considerazione: l'ex centrocampista ha una clausola di uscita dal club rossoblù e, qualora la Roma dovesse decidere di prendere proprio Vieira, basterebbe pagare una "penale" da 500.000 euro.

Le parole del ds Ottolini su Vieira

"Ha un contratto, vogliamo che resti con noi: ci siederemo per parlare dei programmi a fine stagione".

Le parole di Ranieri su Vieira

"Non ne parlo. L'ho già detto".