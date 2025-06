Milan, tentazione Retegui per l'attacco: incontro esplorativo con i manager dell'attaccante

Un centravanti per Max. Il nuovo allenatore del Milan Massimiliano Allegri è alla ricerca di nuovi profili per la sua formazione. Aiutato da Igli Tare, nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi, è alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere il peso dell'attacco rossonero. Le delusioni della passata stagione rappresentate da Morata, ceduto nella finestra di trattative di gennaio, e anche di Gimenez hanno convinto la società a tornare nuovamente sul mercato per cercare un nuovo profilo che guidi il reparto avanzato.

Idea Retegui

Uno dei nomi che è circolato con maggiore insistenza sarebbe quello di Mateo Retegui. L'attaccante dell'Atalanta, protagonista nell'ultima stagione, non ha brillato per niente ieri sera in Nazionale a Oslo nella sconfitta per 3-0 degli azzurri di Luciano Spalletti. Potrebbe però essere una suggestione per il prossimo anno per provare a far risalire il Milan dopo l'ultimo ottavo posto.

Incontro esplorativo con gli agenti

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri sono consapevoli del fatto che il giocatore rappresenti un punto cardine per la squadra allenata da Ivan Juric e motivo per cui l'incontro con i manager del giocatore, che nella passata stagione ha realizzato la bellezza di 25 reti, è stato puramente esplorativo.