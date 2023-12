La Roma e Tiago Pinto, c'è aria di divorzio: è in scadenza e non si discute del rinnovo

Il quotidiano 'Il Tempo' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Tiago Pinto e spiega che ad oggi la percentuale di un suo addio alla Roma a fine stagione è più alta rispetto a quella di una sua permanenza. Il dirigente portoghese che ha iniziato a operare nella Capitale nel gennaio 2021 è in scadenza di contratto e in questo momento dalla proprietà non sono arrivati segnali circa il rinnovo.

Ma anche Pinto - si legge - non sembra poi troppo voglioso di proseguire oltre giugno. Ha cominciato a manifestare segni di stanchezza sia alle persone vicine sia agli operatori di mercato e nonostante i continui attestati di stima reciproci al momento c'è sostanziale diversità di vedute sul futuro del club.

Per Tiago Pinto, come per il direttore sportivo Mauro Leo, il futuro è quindi tutt'altro che scritto. Ad oggi è più divorzio che rinnovo, ma in qualsiasi circostanza non è legato a ciò che accadrà con José Mourinho, allenatore a sua volta in scadenza.