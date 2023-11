La Roma si allontana: Real Madrid e Newcastle studiano Marcos Leonardo

La Roma non lo ha preso in estate, ora cercato dalle big di Liga e Premier

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Risalito in 14/a posizione e sempre più vicino alla salvezza, il Santos comincia fare i piani per il prossimo anno in cui, probabilmente, non avrà più a disposizione il suo centravanti Marcos Leonardo, autore di 13 gol in campionato. Le sue reti sono state fondamentali per il mantenimento del posto nella massima serie, così come le tre, tutte decisive, dell'altro attaccante Julio Furch, argentino al 'Peixe' da quattro mesi e già beniamino della 'torcida'. La scorsa estate Marcos Leonardo è stato vicino alla Roma, che ha fatto dei tentativi per acquistarlo, ma la cifra che da Trigoria sono arrivati a offrire, 15 milioni di euro pagabili in due anni secondo quanto riferiscono alcuni media brasiliani, non ha convinto i dirigenti del Santos, peraltro poco disposti a cedere il giocatore in quanto, come poi è stato, i suoi gol servivano per la salvezza. La Roma poi non ha insistito per bloccare il calciatore almeno per il prossimo gennaio, così ora al Santos sono arrivate, negli ultimi giorni, delle manifestazioni di interesse da parte del Real Madrid, che cerca una punta, e del Newcastle.

Entrambi questi club hanno parlato con gli agenti del centravanti, senza peraltro fare offerte concrete al club. In ogni caso è stato loro riferito che il ragazzo vorrebbe chiedere alla sua nuova squadra, qualunque essa sia, la garanzia di poter prendere parte al torneo calcistico dell'Olimpiade di Parigi, se il Brasile si qualificherà. Marcos Leonardo fa infatti parte della Seleçao olimpica guidata dal ct Ramon Menezes. (ANSA).