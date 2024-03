La Roma torna ad allenarsi dopo alcuni giorni di riposo: in gruppo anche Abraham

Si avvicina il rientro in campo per Tammy Abraham. Il bomber della Roma si è allenato questa mattina a Trigoria sul campo, come testimoniano le immagini sul profilo Instagram ufficiale del club. Dopo alcuni giorni di riposo concessi da Daniele De Rossi, la squadra ha svolto esercizi in campo e in palestra, senza ovviamente i 12 nazionali.