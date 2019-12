Rafael Leao in discoteca dopo il 5-0 con l'Atalanta? In queste ore, sui social, è apparso un video che ritrae l'attaccante del Milan in discoteca nelle ore immediatamente successive alla disfatta di Bergamo. Lo stesso attaccante, tramite il suo profilo Twitter, ha voluto smentire la notizia: "Il video in circolazione è vecchio", ha scritto il portoghese.

il video in circolazione è vecchio

grazie — Rafael Leão (@RafaeLeao7) 23 dicembre 2019