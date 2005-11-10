Lautaro e il 2022: "All'Inter 3-4 compagni pensavano al Mondiale, io non saltavo una gara"

Nel corso di una intervista rilasciata ai canali ufficiali della federazione calcistica argentina il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, è tornato a parlare del Mondiale 2022. Un torneo nel quale ha sofferto per una caviglia malconcia e tante critiche che non considerarono questo aspetto poco conosciuto, allora, come spesso ha poi ricordato.

E nell'intervista all'AFA Lautaro rimarca come all'Inter non tutti si comportarono con il suo stesso spirito di sacrificio: "Ne avevo parlato anche in un documentario e in un'intervista che avevo fatto con le persone del mio club, dell'Inter. Raccontavo un po' come sono fatto: non voglio perdere un allenamento, non voglio saltare nessuna partita", le sue parole.

E aggiunge: "In quel periodo c'erano tre o quattro compagni dell'Inter che avevano anche loro dei problemi fisici e pensavano più al Mondiale che al club.Io invece sono diverso. Sono una persona fedele a chi mi apre le porte, a chi mi tratta in maniera incredibile. Sono responsabile nei confronti del mio lavoro, perché lo sento dentro di me.In quel momento sentivo che non potevo abbandonare la nave, lasciare il club. E quindi ho continuato a giocare".