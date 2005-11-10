Dopo il 4-0 dell'Inter contro il Genoa il capitano Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

23.17 - Inizia la conferenza stampa.

Sei d'accordo che dal punto di vista mentale sia arrivata la conferma più importante?

"Sì, l'anno scorso il campionato era equilibrato e l'abbiamo già vissuto. La serie A sta crescendo tanto. Siamo indietro e vuol dire tanto. Bisogna migliorare e cercare di pulire tutti gli errori che stiamo commentendo e cercare di recuperare la testa della classifica".

Dopo il 4-4 di Bergamo siete arrivati al vostro livello?

"Oggi affrontavamo una squadra che sta facendo molto bene con un allenatore che a me piace. Abbiamo approcciato bene, siamo riusciti a gestire la palla. Questa cosa dobbiamo mantenerla nel tempo".

Ci spieghi il momento di Thuram?

"Stiamo lavorando bene. Io lo apprezzo tanto, è il contrario di me...sempre sorridente. E' molto positivo. Si è preso la responsabilità, ne ho parlato tanto con lui".

Quanto ti piacerebbe indossare la 10 dell'Argentina?

"Per me è speciale, l'hanno indossato Diego e Leo che per me è il migliore della storia del calcio. Ancora non si sa, noi non sappiamo nulla. Mi piacerebbe certo e vedremo alle prossime convocazioni".

23.22 - Finisce qui la conferenza.