Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Genoa, partendo dalle sue condizioni fisiche e da come si sente dopo aver recuperato dall'infortunio: "Bene, soprattutto considerando che è stato un infortunio molto grave. Però alla fine il lavoro paga sempre. In questi 46 giorni in cui ho aspettato di rientrare in campo ho lavorato durissimo, a volte facendo anche doppie sedute. Alla fine i tempi erano questi e penso di essere riuscito a rientrare nella maniera corretta dal punto di vista fisico. Sono contento di poter aiutare la squadra”.

Come ha ritrovato l'Inter? È una squadra che continua a fare risultati e ad avere continuità, ma che ha ricevuto anche qualche critica, soprattutto per la tenuta difensiva. Come vi sentite e quali sono le ambizioni per il campionato e per la Champions League?

“È normale. Penso che dobbiamo accettare le critiche, perché siamo noi ad averci messo in questa situazione. Siamo noi che da tanto tempo cerchiamo di riportare l'Inter dove merita di stare. Quindi accetto le critiche, sempre con rispetto. Bisogna andare avanti, fare il nostro lavoro, entrare in campo, dare il massimo e cercare di vincere le partite. Se non si vince, come ho sempre detto, a volte non si riesce a dare il cento per cento. Poi di fronte c'è anche un'altra squadra che gioca e prepara le partite. Quando non vinci, a volte sono stati più bravi gli avversari, altre volte hai sbagliato tu. Sono tutte cose da migliorare e stiamo cercando di farlo nel migliore dei modi”.

Tante cose in fase offensiva ma è sempre il primo a sacrificarsi anche in difesa.

“Grazie, grazie mille. Come dico sempre, cerco di lavorare e dare il mio contributo alla squadra. Quando non segno, ma anche quando segno come questa sera, cerco sempre di dare una mano anche in fase difensiva, perché il calcio di oggi è cambiato tanto e anche gli attaccanti devono difendere”.

Ormai da molti anni l'Inter ha un telaio ben preciso, composto da lei, Thuram, Bastoni, Barella, Dimarco e Calhanoglu. Attorno a questo gruppo ci sono altri giocatori che cambiano di stagione in stagione. Volevo chiederle se questa Inter possa essere considerata la più forte di un ciclo che ormai dura da sette o otto stagioni.

“Questo discorso non mi piace farlo, perché quando si dice che siamo i più forti bisogna sempre dimostrarlo. Come ho detto prima, a volte le partite si perdono e altre volte si vincono. Però bisogna dimostrare il proprio valore, bisogna fare il salto di qualità tutti i giorni in allenamento, partire da lì e poi dimostrare in partita tutto quello che si prepara. Questa è la mia risposta a chi dice che siamo forti. Io dico sempre che bisogna dimostrarlo ogni giorno”.