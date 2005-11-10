L'Inter torna a ruggire con continuità e concentrazione e torna a farlo nel segno di Lautaro Martinez: come successo in Champions League contro lo Stoccarda, anche con il Genoa c'è stata la firma dell'argentino. Al termine della sfida il capitano nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV delle difficoltà che ha avuto a dover rimanere fermo per il recente infortunio.

Le parole di Lautaro Martinez

Queste le parole di Lautaro Martinez: "Sono contento, facciamo il massimo per portare a casa punti. Oggi abbiamo attaccato bene l’area e siamo riusciti a vincere che è quello che conta sempre. Ho lavorato tanto mentre ero fermo per ritornare in campo in questo modo, quando riescono le cose che vuoi fare è tutto merito del lavoro. Anche quando sono fermo lavoro sempre, era una lesione dura, difficile, è stato come stare in gabbia. Ora dobbiamo stare tutti pronti, rispettando le scelte del mister. Dobbiamo cercare di lasciare sempre i punti dalla parte nostra perché è quello che conta”.