Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 4-0 contro il Genoa sbloccata da un suo gol: "Sono molto contento di essere tornato in questa maniera, sono stati 46 giorni nei quali ho lavorato tantissimo per rientrare il prima possibile. L'infortunio è stata una mia cazzata e i tempi erano questi, la cosa più importante è che l'Inter vinca e questa vittoria è merito di tutti".

Ti sei posto un obiettivo di gol?

"Mi sono messo in testa di continuare a portare trofei all'Inter, questo è quello che mi fa dormire tranquillo: dare sempre il massimo".

Come ci si sente a essere leader di questo attacco?

"Thuram è cresciuto tantissimo e sono molto contento di questa cosa, poi si è fatto male Bonny che ha dato una mano quando io non ero a disposizione. A chi tocca deve dare il massimo, il lavoro che hanno fatto è stato fantastico. Sono contento anche per Pio e spero che Ange torni il prima possibile perché possiamo migliorare sempre".