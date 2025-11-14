Lautaro, gol e assist in Nazionale: "Approfitto di ogni momento per rappresentare l'Argentina"
Lautaro Martinez è stato uno dei due protagonisti, insieme a Lionel Messi, del successo in amichevole dell'Argentina contro l'Angola per 2-0. Con un gol e un assist - stesso bottino della Pulce - il capitano dell'Inter si presenterà al meglio allo scontro diretto con il Milan, di domenica 23 novembre, valido per la dodicesima giornata di Serie A.
Parlando dell'incontro su Instagram, il capitano nerazzurro ha ribadito l'importanza del suo legame con l'Albiceleste: "Approfitto di ogni momento per rappresentare il mio Paese".
Le amichevoli internazionali di oggi
Si sono disputate diverse amichevoli internazionali, con alcuni giocatori che militano in Serie A protagonisti con le proprie selezioni. Su tutti Lautaro Martinez, autore di un gol e un assist (per Messi) nel successo dell'Argentina contro l'Angola di Gaspar, Luvumbo, Nzola e Modesto. Vincono anche Corea del Sud e Giappone, che battono rispettivamente Bolivia e Ghana. Pari senza reti tra Canada ed Ecuador, resta quindi ancora a secco lo juventino David. L'Egitto di Salah cade a sorpresa contro l'Uzbekistan, successo di misura per l'Arabia Saudita contro la Costa d'Avorio.
Giappone - Ghana 2-0: 16' Minamino, 60' Doan
"Italiani" in campo: 88' Sulemana (Atalanta)
Canada - Ecuador 0-0
"Italiani" in campo: 85' David (Juventus), 79' Kone (Sassuolo), 77' Yeboah (Venezia)
Corea del Sud - Bolivia 2-0: 57' Son, 88' Cho
Angola - Argentina 0-2: 43' Martinez, 82' Messi
"Italiani" in campo: 90' Gaspar (Lecce), 90' Modesto (Udinese), 67' Luvumbo (Cagliari), 78' Nzola (Pisa), 85' Martinez (Inter), 0' Nico Paz (Como), 5' Perrone (Como)
Uzbekistan - Egitto 2-0: 4' e 43' Urunov
Arabia Saudita - Costa d'Avorio 1-0: 8' Al Shamat
"Italiani" in campo: 28' Bayo (Udinese), 45' Kossounou (Atalanta)