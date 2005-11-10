Lautaro riaccende la speranza: doppietta del Toro e 2-3 dell'Inter al Brugge a 10 dalla fine
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:39Serie A
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13.10.2026 22:39Serie A
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Lautaro Martinez regala una speranza all'Inter. Doppietta personale dell'argentino che ha trovato la rete del 2-3 all'81': tiro dal limite di Sucic respinto da Sommer e tap-in del Toro che ha riaperto la partita di San Siro, con 10 minuti più recupero ancora da giocare.
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