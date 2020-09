Lazio, amichevole tra gli Inzaghi: Simone senza i nuovi acquisti ospita Pippo

Seicentotrentatré giorni dopo di nuovo contro. Simone da una parte, Pippo dall'altra, per un sabato di festa e non in un incontro fratricida. Saranno puntati tutti sui fratelli Inzaghi, i riflettori dell'Olimpico, che ospiterà la gara Lazio-Benevento (ore 18). Sarà l'ultima amichevole per le squadre, il cui esordio in campionato avverrà tra una settimana: avrebbero dovuto giocare rispettivamente contro Atalanta e Inter, che invece hanno ottenuto la proroga dalla Lega. Dunque sfrutteranno il weekend per fare le prove generali prima dell'inizio di stagione.

In casa Lazio c'è rammarico perché di fatto Inzaghi non potrà schierare la formazione titolare. In primis mancheranno i due acquisti che nei giorni scorsi hanno svolto le visite mediche. Fares, che ancora non è stato ufficializzato perché la società deve risolvere gli ultimi dettagli con la Spal, e Muriqi, tornato in Turchia dopo la firma per sistemare le pratiche burocratiche. Anche se fosse stato a Roma, il centravanti kosovaro non avrebbe giocato perché sta guarendo da una lesione di secondo grado rimediata il 25 agosto. In settimana svolgerà dei controlli, così lo staff biancoceleste capirà meglio i tempi di recupero: potrebbe rientrare addirittura dopo la sosta di ottobre.

Il resto della formazione - Oltre a Luiz Felipe infortunato (ne avrà ancora per due settimane), ieri ha avuto dei problemi Luis Alberto, che ha abbandonato anzitempo l'allenamento. Nulla di preoccupante, dicono, ma oggi a Formello si deciderà se impiegarlo o meno. Se non dovesse farcela, spazio ad Akpa Akpro (ufficializzato ieri) con Leiva e Parolo. Milinkovic è reduce da un affaticamento all'adduttore ed è rientrato in gruppo giovedì. È a disposizione, ma gli potrebbe essere risparmiato l'impegno in campo. Davanti Correa con Immobile.