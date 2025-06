TMW Lazio, anche Lotito è arrivato a Formello. Può iniziare il summit con Fabiani e Sarri

Una mattinata cruciale per il futuro della Lazio quella di oggi a Formello. Il presidente Claudio Lotito è arrivato al centro sportivo biancoceleste, dove già da stamane erano presenti il direttore sportivo Angelo Fabiani e l'allenatore Maurizio Sarri. La presenza contemporanea dei tre vertici decisionali del club indica chiaramente un vertice importante, probabilmente per fare il punto sulla stagione appena trascorsa e, soprattutto, per pianificare le strategie in vista della prossima annata. Dopo il recente striscione dei tifosi "La Lazialità ti invade. Maurizio uno di noi", che ha ribadito il forte legame tra Sarri e la piazza, l'incontro odierno assume un significato ancora più rilevante.

Sul tavolo, è lecito immaginare, ci saranno temi caldi come il mercato estivo, con la definizione degli obiettivi per rinforzare la rosa e le eventuali cessioni. Sarri avrà l'occasione di esporre le sue esigenze e la sua visione per la squadra, mentre Lotito e Fabiani ascolteranno e valuteranno le prossime mosse da intraprendere.