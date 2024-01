Lazio, Cambiaghi costa troppo. Ipotesi Bernardeschi: Sarri ha detto sì

La Lazio valuta la possibilità di chiudere questa finestra di calciomercato con l'acquisto di un nuovo esterno d'attacco. A fare il punto, il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: il club capitolino negli ultimi giorni ha cercato di affondare il colpo per Nicolò Cambiaghi, esterno d'attacco attualmente in prestito all'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta. Ma la richiesta della Dea di quindici milioni di euro ha frenato la società biancoceleste, che ora valuta nuove opportunità.

Una di queste potrebbe essere Federico Bernardeschi, giocatore che vuole rientrare in Italia. Il classe 1994 vorrebbe la Juventus, ma è chiaro che se sarà la Lazio ad affondare il colpo non dirà di no. Nelle ultime ore - si legge - anche l'allenatore Maurizio Sarri ha dato il suo avallo a questa operazione: c'è l'ostacolo ingaggio ma è una pista da seguire in vista di queste ultime ore di calciomercato.

E a proposito di Sarri, queste le parole rilasciate ieri dall'ex ds biancoceleste Igli Tare: “Sarri non è arrivato in risposta a Mourinho, lo abbiamo preso per cambiare, uscire dalla nostra comfort zone e stravolgere con un progetto nuovo, con un nuovo allenatore. Poi il gioco Sarri-Mourinho fa più comodo alla stampa che a me. Io penso che Mourinho con Lotito avrebbe allenato anche qualche anno in più. Lui è un presidente che, da fuori può sembrare ingombrante, ma da dentro quando si mette in testa una cosa è difficile che la cambi, basta vedere la storia degli allenatori che si sono succeduti alla Lazio”.