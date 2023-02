Lazio, Cataldi: "Preso gol per errori nostri, obbligatorio fare risultato in Conference"

vedi letture

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro l’Atalanta perso per 0-2.

Ti ha sorpreso Koopmeiners su di te?

"No, ormai sono anni che giocano così. Sappiamo che vengono uomo su uomo, dovevamo essere più brillanti e muovere la palla più veloce. Non abbiamo sfruttato le occasioni e il risultato parla chiaro".

Vi sentite più forti dell'Atalanta?

"I loro gol sono stati più per errori nostri. Hanno sbloccato la gara con un eurogol, poi è diventato tutto più complicato".

Quanto credete nel percorso in Conference?

"Le partite sono sempre importanti e vincere aiuta a vincere. Fare risultato in Conference è un obbligo, per poi andare a Salerno e cercare di mettere a posto una classifica in cui siamo tutte lì".

Quando prendete gol fate fatica a reagire, oggi come in altre gare.

"Quando prendiamo il gol, fatichiamo un po' di più e perdiamo serenità. Non ci riescono le cose che proviamo, che di solito riescono meglio. C'è sempre mancata la capacità di azzerare le partite precedenti, è dura".

Come state vivendo il momento di Immobile?

"Ciro è un attaccante e come tutti quando la butta dentro ti dà qualcosa in più, mentre quando non sfrutta le occasioni è più complicato. Sta vivendo un momento un po' così, ma sappiamo che ci può dare tanto e speriamo che torni presto a fare gol".