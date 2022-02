Lazio, cinque gol e quattro assist: nessuno da dicembre ha fatto meglio di Zaccagni

vedi letture

Momento positivo per Mattia Zaccagni. Il centrocampista della Lazio ha trovato il gol oggi nel match, poi perso 2-1, in casa del Porto. Da inizio dicembre, riporta Opta, nessuno è stato più decisivo dell’ex Verona in tutte le competizioni lasciando il segno in ben nove reti della formazione di Maurizio Sarri con cinque gol e quattro assist.