Lazio, dal Milan neanche una vittoria. Tifosi preoccupati

vedi letture

Il successo più bello del 2023 della Lazio rischia di aver avuto sulla squadra di Sarri un effetto controproducente. Da quel 4-0 sul Milan di poco più di venti giorni fa, in una notte magica all’Olimpico, la Lazio non sa più vincere. Due pareggi consecutivi in campionato (Fiorentina e Verona) poi la sconfitta di ieri contro l’Atalanta per 2-0, in casa. E in mezzo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus.

Chissà se è un calo casuale, dovuto alla bravura degli avversari, oppure è là conseguenze del senso di appagamento che sembra aver saziato lo spogliatoio biancoceleste. Di fatto, da quella esaltante notte non si è più vista una Lazio aggressiva, intensa e determinata. O meglio, si è vista tale soltanto a tratti. E rimane un peccato per la squadra di Sarri che, sullo slancio della vittoria sul Milan, si era prepotentemente rilanciata in zona Champions. Nel momento di accelerare peró Immobile e Co. hanno tolto il piede dal pedale.

L’amarezza è stata anche sottolineata a gran voce ieri sera al triplice fischio dal tifosi, arrabbiati e preoccupati per la sconfitta netta contro una diretta concorrente. Che ha dimostrato sul campo di essere fisicamente e mentalmente più pronta della Lazio per l’Europa che conta.