Lazio, Diaconale ribadisce: "La Serie A dovrà concludersi: in campo o in tribunale"

vedi letture

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è tornato a commentare la questione della ripresa del campionato ai microfoni di TMW Radio: "L’esigenza è quella di non mandare in crisi un settore che non può permettersi di andare in difficoltà. L’unica vera garanzia per tornare a giocare è che in campo non scenda un giocatore contagiato. Servono controlli, anche nei minuti prima che si giochi. Se non si termina questa stagione, sicuramente il campionato successivo verrà falsato, perché si porterebbe la mancata conclusione nei tribunali, cosa che inciderebbe sull’andamento del torneo. Mi auguro che sia il campo a decidere chi vince, chi perde, chi andrà in paradiso e chi all’inferno”.