Jonathan Rodríguez Menéndez, meglio conosciuto come Jony è virtualmente un giocatore della Lazio. Come riporta Il Messaggero l'accordo con il giocatore è stato trovato (quadriennale da 1,5 milioni a stagione), bisogna solo capire le modalità. La Lazio ha messo sul piatto un'offerta da 4,5 milioni più bonus, ma il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero. Il suo contratto infatti prevede una clausola per liberarsi a zero in caso di permanenza in Segunda Division e questa sera ci sarà la gara di ritorno con il Deportivo al Coruna, con il Malaga che all'andata è stato sconfitto per 4-2.