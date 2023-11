Lazio, Fabiani: "Ottimo rapporto tra Sarri e Lotito, il mister ha fatto bene a ribadire una cosa"

vedi letture

Angelo Fabiani, ds della Lazio, parla così a Sport Mediaset prima della partita di Champions League contro il Feyenoord: "L'importante è fare risultato per centrare il passaggio del turno. Sarà un partita difficile, il Feyenoord già all'andata ha fatto vedere di che pasta è fatto. L'importante è evitare quelle disattenzioni che li hanno fatto vincere con un bottino immeritato".

C'erano rischi di speculazioni sul futuro di Sarri?

"Tra Sarri e il presidente Lotito c'è un ottimo rapporto. Ieri l'allenatore ha voluto ribadire quanto già detto un anno fa, che gli piacerebbe chiudere la carriera a Roma, nella Lazio. Ha fatto bene a ribadire il concetto, è il suo pensiero anche quando si dice che Maurizio andrà a destra o sinistra".

Quanto conterebbe passare il turno?

"Sarebbe importantissimo per tutti, per la crescita della società. Sappiamo che la partita è difficile, non proibitiva, serve una gara attenta e intelligente".