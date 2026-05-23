Lazio, Furlanetto: "Settimana difficile da raccontare. Felice di aver chiuso la stagione così"

Nel post partita di Lazio-Pisa, sfida vinta dai biancocelesti per 2 a 1, Alessio Furlanetto è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare le emozioni di questa ultima settimana, tra l'esordio nel derby e la prestazione di questa sera.

Cosa ha significato per te giocare con Pedro?

“Non ci sono parole. Da piccolo lo guardavo in TV, è stato un campione. Stare con lui in mezzo al campo è stato stupendo”.

Che settimana è stata per te?

“È stata una settimana difficile da raccontare, tutto così veloce. Il giorno prima ho scoperto di giocare il derby, e lì l’emozione era già tanta, e oggi addirittura seconda partita nonostante il problemino, ma non è niente di che. Sono contentissimo di aver chiuso questa stagione così”.



Non te lo saresti mai immaginato?

“Già era difficile immaginare un esordio così, figuriamoci una seconda partita così. Solo belle cose”.

