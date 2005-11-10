Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Gattuso: "Ko col Mantova doloroso ma ci sta. Obiettivo dare un'identità precisa"

Lazio, Gattuso: "Ko col Mantova doloroso ma ci sta. Obiettivo dare un'identità precisa" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 12:45Serie A

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di DAZN, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato della stagione in corso: "Non è cambiato nulla dopo la sconfitta contro il Mantova, è un percorso. Mi hanno chiesto dove può arrivare questa Lazio, ma io ho sempre detto che non si tratta di dove può arrivare, ma di creare un ambiente positivo a Formello e una mentalità sapendo dove vogliamo andare.

Non è importante dove arriveremo, ma la mentalità. La partita con il Mantova ci sta in un percorso, poi è ovvio che fa male e brucia, soprattutto uscire al primo turno così. Abbiamo ancora i nostri pregi e difetti e forse li avremo sempre, ma c'è bisogno di creare una mentalità che te la può portare non solo il lavoro dentro al campo ma anche credere in ciò che si fa. Abbiamo cambiato tanto, l'anno scorso c'era un maestro come Sarri che faceva determinate cose.

In poco tempo abbiamo provato a smontare tutto non perché non andasse bene, ma perché la mia idea è quella di un calcio più aggressivo e fisico. Quella partita di Coppa Italia l'abbiamo pagata cara, ma siamo sulla strada giusta. Sappiamo che sarà un campionato difficile per noi, però sicuramente l'obiettivo è dare un'identità precisa alla squadra".

Leggi le parole di Gennaro Gattuso

Articoli correlati

Immagine news 1
Amorim prende Gattuso come esempio: "Il talento non è tutto, al Milan è mancata la passione"
Immagine news 2
Lazio, Gattuso: "Frattesi era nella sua comfort zone, ora è scattata la molla ed è protagonista"
Immagine news 3
Lazio, Gattuso: "Nazionale grandissima esperienza. Un sogno vedere l'Olimpico pieno"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:28 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la quarta giornata di campionato
Immagine news 2
14:23 Serie ALive TMW
Live TMWMilan, Amorim: "Dobbiamo comprare tempo. Critiche a Modric? C'è l'altra faccia"
Immagine news 3
14:15 Serie A
Amorim prende Gattuso come esempio: "Il talento non è tutto, al Milan è mancata la passione"
Immagine news 4
14:00 Serie ATMW
TMWAlle origini di Cisse, l'ex allenatore: "Prendeva palla e scartava tutti, mi ricorda Robinho"
Immagine news 5
13:53 Serie A
"Sì, la ribaltiamo": il retroscena di Tavares e Zaccagni sulla rimonta della Lazio a Udine
Immagine news 6
13:45 Serie A
Monza, Juric: "Zeballos ha un talento cristallino, sarà convocato. Grande fiducia nel gruppo"
Immagine news 7
13:45 Serie A
Lazio, Gattuso: "Frattesi era nella sua comfort zone, ora è scattata la molla ed è protagonista"
Immagine news 8
13:42 Serie A
Iachini: "Fiorentina, ora servono i punti. Vanoli si affiderà a chi sa già quello che lui vuole"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Questo Como non ha limiti: una goduria per chi ama il calcio. Mercato da super big, Fabregas ha creato qualcosa di magico. Tutti allievi di un club che potrebbe insegnare tanto a tutto il mondo del pallone
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan pazzo di Cisse, l'ex tecnico: "Predestinato, ma ha scelto la squadra sbagliata di Milano"
Immagine top news n.2 Cinquantacinque milioni non posson bastare. Quanto vale oggi Martin Baturina?
Immagine top news n.3 Perché Oaktree e l'Inter vogliono acquistare una nuova società all'estero
Immagine top news n.4 Niente ritorno in Serie A, Brozovic può ripartire dal Qatar: accordo vicino con l'Al Sadd
Immagine top news n.5 Tutti ai piedi del Como, unica italiana a vincere in Champions. 4-1 al Lipsia al debutto
Immagine top news n.6 La Roma esce con un punto dall'inferno di Istanbul. E l'allenatore del Fenerbahçe si dimette
Immagine top news n.7 La nuova Italia: Romano sì, Tresoldi ci ripensa. E Immobile "torna" in Nazionale (Under 16)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players
Immagine news podcast n.2 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
Immagine news podcast n.3 È già emergenza nerissima per la Juventus: il centrocampo è un vero rebus
Immagine news podcast n.4 Paolo Vanoli torna alla Fiorentina: adesso ha i calciatori per giocare come voleva
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, chi il colpevole di questo avvio stentato? Parlano gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Bucchioni: "Serve tempo ma se tra un 1 mese e mezzo vedremo stessi difetti..."
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Massimo Paganin: "Allegri è questo, a Milano però mi era piaciuto"
Serie A
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Fabregas? Scopro ora che sia lui l'ispirazione. Su Cisse..."
Immagine box news Serie A Mourinho ripensa all'Inter: "Poteva farcene 4, ma noi 8: perché non lo dicono?"
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la quarta giornata di campionato
Immagine box news Serie A Real Madrid, Mourinho: "All'Inter avremmo potuto fare 8 gol. Ma perché nessuno lo dice?"
Immagine box news Serie A Amorim prende Gattuso come esempio: "Il talento non è tutto, al Milan è mancata la passione"
Immagine box news Serie A Alle origini di Cisse, l'ex allenatore: "Prendeva palla e scartava tutti, mi ricorda Robinho"
Serie B
Immagine box news Serie B Juve Stabia, Boer prolunga fino al 2028 con opzione: "Ripagherò sul campo la fiducia"
Immagine box news Serie B SudTirol, Possanzini: "Modena ottima rosa, ma noi abbiamo entusiasmo da alimentare"
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli è il primo acquisto... del mercato di gennaio. Il punto della situazione
Immagine box news Serie B Avellino, la lunga giornata. Non solo il Palermo alle porte, ma anche la questione James
Immagine box news Serie B Serie B, 4ª giornata: ad Avellino arriva il Palermo capolista, oggi tre anticipi. La guida completa
Immagine box news Serie B Serie B, Pisa-Virtus Entella: sfida tra due squadre che cercano continuità
Serie C
Immagine box news Serie C Gubbio, buone notizie per Ferrini: è stato dimesso dall'ospedale. Tra 10 giorni, altri controlli
Immagine box news Serie C C'è anche l'addio ufficiale tra l'Arzignano e Bianchini: risolto il contratto del tecnico
Immagine box news Serie C Perugia, Megelaitis operato per la ricostruzione del crociato: starà fuori circa sei mesi
Immagine box news Serie C Treviso, Strano su Gorini: "Allenatore bravo e persona splendida: felice di averlo qui"
Immagine box news Serie C Il Forlì ricorre agli svincolati. Arriva in biancorosso Zerbo
Immagine box news Serie C Treviso, Strano: "Squadra rinnovata quasi in toto. La trattativa più difficile? Quella per Vita"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Como-Lipsia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fenerbahce-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Arsenal, Allegri vuole invertire la rotta
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Dopo Polli, un altro rinnovo. Robustellini prolunga con l'Inter Women fino al 2029
Immagine box news Calcio femminile Giorno di rinnovo in casa Inter Women: Polli ha prolungato il contratto fino al 2029
Immagine box news Calcio femminile Tutto è pronto per il via della Serie A Women: Juve-Napoli Women il match inaugurale
Immagine box news Calcio femminile FVS confermato in Serie A Women, con più telecamere. Cappelletti: "Strumento prezioso"
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Pinzani e il mercato: "Arriverà settimana prossima l'ultimo nostro innesto"
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Pinzani: "Aperto un ciclo triennale: prima di vincere, serve costruire"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L’estate dei sogni e la rivoluzione nel calciomercato del 1984, quando la Serie A cambiò per sempre
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Beppe Savoldi, Mister due miliardi. L’estate del 1975 e il colpo che spaccò in 2 il calcio italiano
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 11 settembre 2001, le Torri Gemelle non fermano la Champions: si gioca Roma-Real
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 4ª giornata
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi