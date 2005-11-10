Lazio, Gattuso: "Ko col Mantova doloroso ma ci sta. Obiettivo dare un'identità precisa"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di DAZN, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato della stagione in corso: "Non è cambiato nulla dopo la sconfitta contro il Mantova, è un percorso. Mi hanno chiesto dove può arrivare questa Lazio, ma io ho sempre detto che non si tratta di dove può arrivare, ma di creare un ambiente positivo a Formello e una mentalità sapendo dove vogliamo andare.

Non è importante dove arriveremo, ma la mentalità. La partita con il Mantova ci sta in un percorso, poi è ovvio che fa male e brucia, soprattutto uscire al primo turno così. Abbiamo ancora i nostri pregi e difetti e forse li avremo sempre, ma c'è bisogno di creare una mentalità che te la può portare non solo il lavoro dentro al campo ma anche credere in ciò che si fa. Abbiamo cambiato tanto, l'anno scorso c'era un maestro come Sarri che faceva determinate cose.

In poco tempo abbiamo provato a smontare tutto non perché non andasse bene, ma perché la mia idea è quella di un calcio più aggressivo e fisico. Quella partita di Coppa Italia l'abbiamo pagata cara, ma siamo sulla strada giusta. Sappiamo che sarà un campionato difficile per noi, però sicuramente l'obiettivo è dare un'identità precisa alla squadra".

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