Napoli, Anguissa e MxcTominay rinnovi che scottano: l'ivoriano ha chiesto tre anni

In casa Napoli i prossimi mesi saranno quelli dei rinnovi pesanti. Zambo Anguissa ha un contratto che scade nel 2027: secondo Sportitalia avrebbe chiesto un rinnovo triennale, quindi di portare la sua scadenza al 2030, quando avrà 33 anni.

Scott McTominay, che giustamente si sente un top player, chiede un ingaggio extra large e ha altri due anni di contratto e quindi è una cosa che va analizzata bene per evitare di arrivare a situazioni problematiche come successo in passato.

Manna stesso ha ammesso: "Vogliamo provare a rinnovare, ne stiamo parlando"

Lo stesso direttore sportivo Manna, nel corso di una recente intervista, ha chiarito le proprie intenzioni: "Scott ha detto che non sa se rinnoverà, ma non è l'argomento principale del momento. Ne abbiamo parlato, ci siamo visti: è un giocatore importante, ha due anni di contratto. Vogliamo provare a farlo e anche lui vuole farlo. Non è sempre semplice far coincidere le cose, però ci stiamo provando".