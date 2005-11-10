Lazio, Gattuso: "Siamo qua per giocarcela, ma serve coraggio in queste partite"

Le parole di Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus: "La Juventus è allenata da un grandissimo allenatore, se dobbiamo perdere le dobbiamo perdere come vogliamo noi. Non dobbiamo avere il braccino, ci vuole coraggio in queste partite e a tratti ci sta mancando".

La Lazio ha sempre approcciato bene, si partirà con attenzione e rispetto della Juventus?

"Noi dobbiamo avere coraggio, quando con gli attaccanti cominciamo la pressione dobbiamo andare. Ci possono mettere in difficoltà, vediamo cosa faranno ma siamo qua per giocarcela".

Ha scelto di gestire questo spogliatoio alla Gattuso?

"Ho sempre detto che le esperienze all'estero mi hanno aiutato molto, devo entrare nella testa dei giocatori. Ho fatto un percorso, ho provato a stare a casa ma il calcio mi mancava tanto. Dopo tre mesi mi scoccio, rompo le scatole e ho capito che sono un uomo di campo. Non sto a fare calcoli e pensare, lo scorso anno hanno avuto grandi difficoltà ma non si sono ribaltati. Hanno tenuto botta e li ho scelti per questo".