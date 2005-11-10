TMW Lazio, Gattuso è ufficiale. Ora c'è solo da sbloccare il calciomercato

La Lazio ha ufficialmente un nuovo allenatore. È di oggi il comunicato stampa relativo all’ingaggio di Gennaro Gattuso, in realtà già noto da tempo e non messo in bilico dalle ultime sul club biancoceleste. Se il suo predecessore Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un calciomercato bloccato, anche il calabrese avrà le sue belle restrizioni.

La Figc, su indicazione della commissione indipendente per il controllo dei conti dei club professionistici, ha infatti imposto alla Lazio di operare a saldo zero (tecnicamente, a saldo positivo). Questo per il superamento del valore soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Il “buco” è di circa 19,5 milioni di euro, ma finora Claudio Lotito - a differenza delle proprietà di Monza e Sassuolo - non ha dato segnali di voler risolvere la questione con uno dei correttivi previsti dalle NOIF, come per esempio un aumento di capitale.

Di conseguenza, la Lazio potrà muoversi in entrata soltanto se lo farà in uscita. In base all’art. 90 delle NOIF, infatti, il club a cui è stato imposto il mercato a saldo positivo può operare, a patto di generare sufficiente disponibilità economica dalle cessioni. È importante precisare che le operazioni dovranno pareggiarsi - o essere sbilanciate per quanto riguarda le cessioni - sotto tutti i punti di vista economici: non soltanto il prezzo del cartellino, a cui spesso si limitano le notizie sulle trattative, ma anche l’ingaggio, l’ammortamento, le commissioni e tutti gli oneri collegati al trasferimento di un calciatore.