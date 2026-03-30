Tudor dice addio anche al Tottenham: accordo tra le parti, Spurs a caccia del 3° allenatore

"Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha subito di recente e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Seguiranno aggiornamenti su un nuovo allenatore a tempo debito".

Con questo comunicato, il Tottenham ha salutato Igor Tudor, dopo appena 7 panchine, con 5 sconfitte e 2 pareggi: non è andata granché la prima avventura in Premier del croato, che in Italia ha lasciato ricordi ottimi a Verona e Roma (come risultati almeno, ndr), non altrettanto buoni a Torino. Una scelta sbagliata, da ambo le parti, come evidenziato in particolare nel tragicomico ottavo di finale di Champions contro l'Atletico Madrid.

Tudor era stato ingaggiato per risolvere una situazione difficile, ma i risultati non hanno dato le risposte attese. Le sconfitte contro Crystal Palace e Fulham hanno aggravato il quadro, facendo emergere fin da subito le difficoltà di un progetto che non è mai realmente decollato. Il rischio retrocessione, per quanto clamoroso, viene considerato concreto. Proprio per questo motivo, la dirigenza vuole accelerare i tempi e arrivare a una nuova nomina nei prossimi giorni. L’obiettivo è affidarsi a un allenatore che conosca bene le dinamiche del campionato inglese e sappia gestire la pressione di un calendario complesso, con una classifica molto brutta.