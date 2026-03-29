La crisi Tottenham, a prescindere da Tudor: "Come servire pasti al microonde al Ritz"

L’addio di Igor Tudor al Tottenham non sorprende, ma non può essere letto come la soluzione a tutti i mali degli Spurs. L’esperienza del tecnico croato è stata deludente, ma ridurre tutto a una responsabilità individuale rischia di nascondere criticità ben più profonde.

Secondo l’analisi di The Athletic, il club londinese vive una crisi strutturale: “Gli Spurs sono diventati un brand, un luogo, un’azienda di eventi, ma non principalmente una squadra di calcio”. Una fotografia che spiega il paradosso di una società all’avanguardia sotto il profilo commerciale, ma fragile sul campo. Tudor ha avuto le sue responsabilità, soprattutto nella gestione tecnica: “Avevano bisogno di semplicità e ordine, invece sono arrivati confusione e scelte complicate, con giocatori fuori ruolo”.

Ma il contesto appare più ampio e radicato. Lo stadio tra i più moderni d’Europa e un centro sportivo di alto livello non bastano a mascherare i limiti di una squadra descritta con un’immagine efficace: “È come servire pasti al microonde al Ritz”. Una metafora che rende l’idea del divario tra struttura e rendimento sportivo.

Tra i problemi evidenziati: scarsa attenzione ai risultati, politiche di mercato inefficaci, mancanza di leadership e crescente distanza con i tifosi. Il Tottenham - conclude The Athletic - cerca un nuovo allenatore, ma la sensazione è che serva molto di più per rimettere davvero in carreggiata il club.