Lazio, in corso le trattative per il rinnovo di Provedel. Potrebbe allungare fino al 2028

vedi letture

La Lazio e Ivan Provedel stanno discutendo l’adeguamento contrattuale e si stanno confrontando su un prolungamento annuale. La scadenza è fissata nel 2027, potrebbe essere spostata al 2028 per chiudere ancora di più la porta, scrive oggi il Corriere dello Sport. La svolta era stata annunciata per questa settimana, entro due settimane ci sarà un altro aggiornamento.

E’ un riconoscimento di centralità nel progetto per il portierone biancoceleste, non soltanto un premio meritato. Arriva in un momento teso, è in questi frangenti che bisogna lanciare segnali di avvenire. Servono punti di forza in campo e punti d’equilibrio nello spogliatoio. A fine dicembre la società aveva adeguato il contratto di Patric, adesso tocca a Provedel, presto si affronterà il caso Zaccagni.

Il rinnovo accordato a Provedel era dovuto per quanto ha fatto nella prima stagione, per come si è confermato in quella attuale, per ciò che ha iniziato a rappresentare. Lotito non è mai stato propenso a concedere rinnovi dopo un solo anno di militanza, tranne in rari casi. E’ uno di questi. Provedel, aspettando firma e annuncio, è ancora oggi il meno pagato della squadra. Ha investito su se stesso pur di sposare la Lazio e compiere quel salto che gli è capitato a 28 anni.