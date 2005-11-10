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Lazio, Diogo Leite: "La società ha creduto in me, non vedo l'ora di iniziare"

Lazio, Diogo Leite: "La società ha creduto in me, non vedo l'ora di iniziare" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 12:24Serie A
La Lazio presenta Diogo Leite, l'ultimo acquisto arrivato a parametro zero nei giorni scorsi per rinforzare la difesa biancoceleste

11.50 - Tra pochi minuti presso la sala stampa del centro sportivo di Formello sarà presentato il nuovo acquisto della Lazio Diogo Leite. Il difensore centrale ex Union Berlino è arrivato a parametro zero e prende il posto in rosa di Alessio Romagnoli, passato all'Al Sadd nei primi giorni di settembre. Segui la diretta integrale su TuttoMercatoWeb.com.

12.03 - È iniziata la conferenza stampa di Diogo Leite.

Prende la parola il direttore sportivo Angelo Fabiani: "Un benvenuto a Diogo Leite. Ne avete scritto a sufficienza, c'è stata anche una smentita del proprio agente ma in realtà nelle dinamiche di mercato Diogo sapeva perfettamente che al verificarsi di alcune uscite lui avrebbe sottoscritto il contratto con la Lazio. Ha avuto altre offerte e ha tentennato, ma ci siamo sentiti e poi il tentennamento è finito. Lo ringrazio per la pazienza che ha avuto".

Prende la parola Diogo Leite: "Sono molto felice di essere arrivare alla Lazio, non vedo l'ora di iniziare la mia avventura con questa maglia. Darò il massimo per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi".

Come hai vissuto l'attesa fino alla firma di settembre?
"Ho avuto pazienza perché volevo un club che credesse in me, dovevo fare la scelta giusta. La Lazio ha avuto queste caratteristiche, io mi sono preparato per la stagione. Devo adattarmi ai compagni e alle idee del mister, ma ringrazio tutto il gruppo per l'accoglienza che ho avuto".

Cosa le ha chiesto Gattuso? È già pronto per andare in panchina sabato?
"In Germania giocavo con un sistema a cinque, ma in passato ho giocato con la difesa a quattro e non è una novità per me. Mi sento comodo con entrambi i sistemi, non ho ancora parlato col mister sull'aspetto tattico, ma sono già pronto per andare in panchina sabato".

Quali sono le tue caratteristiche? Sei pronto a giocare titolare?
"Mi sono preparato per la competizione che ci sarà qui, poi il mister farà le scelte. Io devo farmi trovare pronto, mi sento molto bene e credo mi adatterò molto presto. A me non piace parlare di me, ma io posso garantire che darò tutto per questa maglia e arrivare agli obiettivi di squadra".

Hai qualche modello al quale ti sei ispirato?
"Ci sono molti giocatori che vedevo come riferimenti e alcuni sono stati miei compagni come Pepe e Bonucci. Anche Couto è una fonte di ispirazione, li vedevo giocare e poi ho avuto la fortuna di giocare con alcuni di loro. Il mio obiettivo ora è raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato".

Come è possibile che un difensore centrale come te fosse svincolato a inizio settembre?
"Capisco la curiosità, ma non voglio parlare del passato. Ciò che mi interessa è il presente e il futuro qui alla Lazio. Ho avuto pazienza, ma ho trovato la Lazio e ora voglio ricompensarla con il mio impegno in campo".

Nel 2019 Pepe ti aveva definito il miglior difensore portoghese. Come giudichi il tuo percorso? Cosa ti ha detto Doekhi?
"Le parole di Pepe sono state molto importanti e mi hanno dato fiducia. Mi sento un giocatore più maturo oggi, la nazionale per me rimane un obiettivo anche se prima devo concentrarmi sulla Lazio. In questi anni ho giocato tante partite in campionati importanti e sono maturo. Doekhi è stato un punto importante della mia decisione, abbiamo giocato tanto insieme e quando ci siamo lasciati ci eravamo detti che potevamo giocare nuovamente insieme ed è successo".

Viste le tre partite stagionali della Lazio, cosa puoi dare alla Lazio che ancora non hai visto nei biancocelesti?
"La Serie A è molto competitiva, giocare nella Lazio è una grande responsabilità. Non mi piace parlare di me, quello che posso dire è che mi metterò a disposizione e darò tutto in campo, mettere la mia passione per questo sport poi sarà il mister a decidere".

Nei colloqui con la Lazio ti è stato prospettato un obiettivo per questi due anni?
"Noi dobbiamo ragionare partita dopo partita e pensare di scendere in campo per vincere sempre. Dobbiamo avere un atteggiamento vincente, il club lo merita ed è quello che voglio dare alla Lazio".

Hai parlato con Conceicao che ti ha allenato in passato e con Bonucci con cui hai giocato?
"Non ho parlato con Conceicao, so che ha lasciato una grande eredità qui e sicuramente ci parlerò in futuro. Ho parlato rapidamente con Bonucci e si è congratulato del mio arrivo alla Lazio".

12.24 - È terminata la conferenza stampa di Diogo Leite.

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