Lazio, Isaksen: "Mi sento in fiducia, ogni giorno qui imparo qualcosa in più"

Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste: "Noi non molliamo mai, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte affrontando una squadra come il Napoli. Questo è un punto importante, ho avuto la sensazione che avremmo potuto vincerla. Il gol segnato a Napoli è stato più decisivo, scelgo quello, ma loro hanno fatto una grande partita, anche se sono stati fortunati sui due gol.

Il miglior Isaksen? Mi sento in fiducia, sto imparando ogni giorno facendo un grande lavoro in allenamento. Ogni giorno imparo dal mister che devo fare più uno contro uno e avere fiducia nella mia qualità. Questo è quello che state vedendo adesso. Non perdere questa partita è un segnale importante, fare gol all'85' non è facile segnare al Napoli che è una grande squadra e difende bene. Siamo una squadra che può essere nei primi posti del campionato".

IL TABELLINO DI LAZIO-NAPOLI

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (37' st Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen (37' st Tchaouna), Pedro (29' st Dia), Zaccagni; Castellanos (27' Noslin). Allenatore: Baroni

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno (17' st Politano), Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi (40' st Marin); Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte

Arbitro: Massa

Marcatori: 6' Isaksen (L), 13' Raspadori (N), 19' st aut. Marusic (N), 42' st Dia (L)

Ammoniti: Anguissa (N), Juan Jesus (N), Zaccagni (L), Rovella (L)