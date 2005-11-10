Lazio, Mandas: "Tante parate? Frutto del lavoro settimanale, felice di aiutare la squadra"
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Il portiere della Lazio Christos Mandas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta 0-2 e valevole per la 5^ giornata di Serie A.
Ti alleni anche a casa per parare così tanto?
"Sono molto contento, questo è il lavoro che facciamo in settimana con i preparatori. Contento di aiutare la squadra".
Il risultato di Roma-Inter vi ha dato una carica in più?
"No, il mister voleva che stessimo concentrati sulla partita di stasera. Ancora è presto".
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