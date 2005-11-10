Lazio, Mandas: "Tante parate? Frutto del lavoro settimanale, felice di aiutare la squadra"

Il portiere della Lazio Christos Mandas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta 0-2 e valevole per la 5^ giornata di Serie A.

Ti alleni anche a casa per parare così tanto?

"Sono molto contento, questo è il lavoro che facciamo in settimana con i preparatori. Contento di aiutare la squadra".

Il risultato di Roma-Inter vi ha dato una carica in più?

"No, il mister voleva che stessimo concentrati sulla partita di stasera. Ancora è presto".