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Lazio, Mandas: "Tante parate? Frutto del lavoro settimanale, felice di aiutare la squadra"

Lazio, Mandas: "Tante parate? Frutto del lavoro settimanale, felice di aiutare la squadra" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
ieri alle 23:05Serie A

Il portiere della Lazio Christos Mandas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta 0-2 e valevole per la 5^ giornata di Serie A.

Ti alleni anche a casa per parare così tanto?
"Sono molto contento, questo è il lavoro che facciamo in settimana con i preparatori. Contento di aiutare la squadra".

Il risultato di Roma-Inter vi ha dato una carica in più?
"No, il mister voleva che stessimo concentrati sulla partita di stasera. Ancora è presto".

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