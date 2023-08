Lazio, Marusic: "Milinkovic ha avuto dubbi ad accettare l'Arabia, ma voleva cambiare"

Uno degli addii più importanti alla Serie A quest'estate l'ha dato Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, da anni tra i migliori del ruolo nel nostro campionato, si è trasferito in Arabia Saudita. A raccontare quei giorni in una lunga intervista a DAZN è Adam Marusic, ex compagno di squadra del 'Sergente':

"Ci ho parlato prima che partisse e anche adesso che sta lì. Gli dispiaceva andare via, ma voleva cambiare dopo tutti questi anni e ci sta anche. Aveva dei dubbi, quando è arrivata l'offerta, ma dopo tutti questi anni alla Lazio voleva cambiare. Ha dato tutto, ha fatto questa scelta ed è andato lì a giocare. E' felice. Mi ha detto che non ha ancora trovato casa. Erano in ritiro in Austria. Poi è stato 3/4 giorni a Riyad ed è partito per un torneo. Per adesso tutto ok. Ha detto che è un club con grande organizzazione, per ora è contento".