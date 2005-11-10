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Lazio sulle spine: oggi gli esami strumentali per Marusic e Dele-Bashiru. C'è un timore

Lazio sulle spine: oggi gli esami strumentali per Marusic e Dele-Bashiru. C'è un timore TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:07Serie A
La Lazio trema in attesa degli esiti degli esami strumentali per Marusic e Dele-Bashiru dopo gli infortuni riportati contro il Bologna fuori casa

La prima uscita di campionato lascia una complessa situazione d'emergenza in casa Lazio, costringendo il tecnico Gennaro Gattuso a fare i conti con una doppia tegola muscolare nel reparto arretrato e in mediana. Durante la sfida di apertura contro il Bologna, sia Adam Marusic che Fisayo Dele-Bashiru sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo: il terzino montenegrino si è fermato prima del 20° minuto per un guaio alla coscia, mentre il centrocampista nigeriano si è accasciato al suolo nella prima parte del secondo tempo lasciando il posto al neoacquisto Davide Frattesi.

La situazione

La preoccupazione principale dello staff medico biancoceleste risiede nella natura degli infortuni, con il timore fondato di uno stiramento ai flessori - si apprende da Il Messaggero - per entrambi gli elementi. Le prime sensazioni emerse dal campo ed espresse da Gattuso lasciano sulle spine i tifosi biancocelesti, lasciando presagire uno stop che potrebbe privare l'allenatore di due pedine fondamentali per diverse settimane in vista degli impegni ravvicinati.

Il punto

I due calciatori verranno sottoposti oggi agli esami strumentali presso la clinica Pret Medica all'Eur per quantificare l'esatta entità del danno muscolare e definire la roadmap dei tempi di recupero. Con Patric già out per problemi al soleo e Cataldi in ritardo dopo l'intervento per pubalgia, l'infermeria di Formello rischia di condizionare notevolmente le scelte di formazione di Gattuso nell'avvio di stagione.

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