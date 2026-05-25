TMW Lazio, oggi pomeriggio rendez vous fra Lotito e Sarri: il tecnico vuole andare via

Maurizio Sarri e Claudio Lotito si incontreranno questo pomeriggio. Il tecnico della Lazio comunicherà la sua intenzione di lasciare la panchina biancocelesti, ma sul tavolo ci sono altre due stagioni di contratto e il presidente non è convinto di lasciarlo andare senza colpo ferire. L'Atalanta intanto aspetta come spettatrice interessata, avendo già un accordo di massima con l'allenatore.

Queste le parole di Maurizio Sarri dopo l'ultima gara contro il Pisa. "Non c'è tanto da dire, purtroppo in questo momento il popolo laziale deve vivere un periodo che non dà tante soddisfazioni. Come finiscono i periodi belli finiscono anche i periodi difficili, spero che il popolo laziale possa tornare a gioire. Avevo preso un impegno, sarei arrivato fino in fondo a prescindere e questo impegno l'ho mantenuto. Ho percepito poco quest'anno, mi sono sentito poco ascoltato quest'anno".

"È stata una stagione difficilissima, anche formativa e preferivo mi accadesse a 40 anni. Queste stagioni sono molto, molto formative. Sui giocatori la penso in maniera diversa dal presidente, ho detto ai ragazzi che sicuramente non erano il gruppo tecnicamente più forte, ma altrettanto sicuramente uno dei gruppi dai valori morali più forti. Sulle dimissioni? Non lo so, sicuramente non è un ambiente semplice. Se le sensazioni che ho avuto io le hanno anche altri allenatori si danno le dimissioni, le hanno date anche altri e penso che le loro motivazioni siano simili alle mie".